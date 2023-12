Les Féeries de l’Aître Saint-Maclou 186 Rue Martainville Rouen, 16 décembre 2023, Rouen.

Rouen Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Vendredi 2023-12-16 17:00:00

fin : 2024-01-07 20:00:00

À l’approche de Noël, laissez-vous porter par ce vent de magie qui flotte dans l’air pour découvrir l’ambiance si particulière du lieu le plus insolite de la ville. Élément phare de cette programmation spéciale, découvrez une installation artistique qui mêle poésie et technologie : Submergence par le collectif Squidsoup. Au cœur de l’Aître, entrez en immersion dans une jungle de lianes lumineuses pour une expérience surprenante et inédite.

Entrée libre.

À l’approche de Noël, laissez-vous porter par ce vent de magie qui flotte dans l’air pour découvrir l’ambiance si particulière du lieu le plus insolite de la ville. Élément phare de cette programmation spéciale, découvrez une installation artistique qui mêle poésie et technologie : Submergence par le collectif Squidsoup. Au cœur de l’Aître, entrez en immersion dans une jungle de lianes lumineuses pour une expérience surprenante et inédite.

Entrée libre

À l’approche de Noël, laissez-vous porter par ce vent de magie qui flotte dans l’air pour découvrir l’ambiance si particulière du lieu le plus insolite de la ville. Élément phare de cette programmation spéciale, découvrez une installation artistique qui mêle poésie et technologie : Submergence par le collectif Squidsoup. Au cœur de l’Aître, entrez en immersion dans une jungle de lianes lumineuses pour une expérience surprenante et inédite.

Entrée libre

.

186 Rue Martainville

Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie



Mise à jour le 2023-12-07 par ROUEN NORMANDIE TOURISME & CONGRES