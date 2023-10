Save the death ! 186 Rue Martainville Rouen, 28 octobre 2023, Rouen.

À l’Aître Saint-Maclou, c’est au cours d’une soirée pleine de vie que l’on célèbre la fête des morts. Autour du calvaire transformé en un superbe autel, chacun est invité à honorer ses défunts proches avec autant de ferveur qu’au Mexique, en y déposant fleurs, portraits ou offrandes. Émotions et traditions se rejoignent pour une joyeuse célébration où musique et danse ravivent le souvenir des vies bien vécues !

Atelier culinaire, maquillage, créatif, visite guidée, concerts vous attendront pour célébrer Halloween.

Samedi 28 octobre de 17h à 22h

Cour de l’aître | Tout public | En accès libre.

2023-10-28 17:00:00 fin : 2023-10-28 22:00:00. .

186 Rue Martainville

Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie



At Aître Saint-Maclou, the Feast of the Dead is celebrated in a lively evening. Around the calvary, transformed into a superb altar, everyone is invited to honor their deceased loved ones with as much fervor as in Mexico, by laying flowers, portraits or offerings. Emotions and traditions come together for a joyous celebration where music and dance revive the memory of lives well lived!

Culinary, make-up and creative workshops, guided tours and concerts await you to celebrate Halloween.

Saturday, October 28, 5pm to 10pm

Cour de l?aître | Open to all | Free admission

En el Aître Saint-Maclou, la fiesta de los difuntos se celebra en una animada velada. Alrededor del calvario, transformado en un soberbio altar, todo el mundo está invitado a honrar a sus seres queridos fallecidos con el mismo fervor que en México, depositando flores, retratos u ofrendas. Emociones y tradiciones se unen en una alegre celebración en la que la música y la danza reviven el recuerdo de las vidas bien vividas

Talleres culinarios, de maquillaje y creativos, visitas guiadas y conciertos le esperan para celebrar Halloween.

Sábado 28 de octubre de 17:00 a 22:00

Cour de l’aître | Abierto a todos | Entrada gratuita

Im Aître Saint-Maclou wird das Fest der Toten an einem Abend voller Leben gefeiert. Rund um den Kalvarienberg, der in einen wunderschönen Altar verwandelt wurde, sind alle eingeladen, ihre verstorbenen Angehörigen mit der gleichen Inbrunst wie in Mexiko zu ehren, indem sie Blumen, Porträts oder Opfergaben niederlegen. Emotionen und Traditionen verbinden sich zu einer fröhlichen Feier, bei der Musik und Tanz die Erinnerung an gut gelebte Leben wieder aufleben lassen!

Kulinarische Workshops, Schmink- und Kreativworkshops, Führungen und Konzerte erwarten Sie, um Halloween zu feiern.

Samstag, 28. Oktober von 17:00 bis 22:00 Uhr

Hof des Klosters | Für alle Altersgruppen | Freier Zugang

