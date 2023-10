Visites nocturnes de l’Aître Saint-Maclou 186 Rue Martainville Rouen, 26 octobre 2023, Rouen.

Rouen,Seine-Maritime

Ouvrez l’œil, la mort rôde ! À la tombée de la nuit, en petit groupe, le plus ancien ossuaire d’Europe dévoile la richesse de son histoire. Et quoi de mieux qu’une visite nocturne pour frissonner d’admiration devant les détails des décors macabres sculptés de la cour de l’Aître Saint-Maclou ? Notre guide retrace avec vous plus de 400 ans d’activité funéraire, à l’époque où le rapport à la mort était bien différent d’aujourd’hui.

Le jeudi 26 octobre et 2 novembre à 19h (1h)

Cour de l’aître | Tout public | 7€/personne | Sur réservation (billetterie à venir).

186 Rue Martainville

Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie



Open your eyes, death lurks! At dusk, in small groups, Europe?s oldest ossuary reveals its rich history. And what could be better than a nocturnal visit to shiver with admiration at the details of the macabre sculpted decorations in the courtyard of the Aître Saint-Maclou? Our guide will help you retrace over 400 years of funerary activity, when the relationship with death was very different from today.

Thursday, October 26 and November 2, 7pm (1h)

Cour de l?aître | All ages | 7?/person | Prior booking required (ticket office coming soon)

Abra los ojos, ¡la muerte acecha! Al caer la noche, en pequeños grupos, el osario más antiguo de Europa revela su rica historia. ¿Y qué mejor que una visita nocturna para estremecerse de admiración ante los detalles de las macabras decoraciones esculpidas en el patio del Aître Saint-Maclou? Nuestro guía le ayudará a recorrer más de 400 años de actividad funeraria, en una época en la que la relación con la muerte era muy diferente a la actual.

Jueves 26 de octubre y 2 de noviembre a las 19:00 h (1h)

Cour de l’aître | Abierto a todos | 7?/persona | Reserva previa (taquilla próximamente)

Augen auf, der Tod lauert! Bei Einbruch der Dunkelheit und in kleinen Gruppen enthüllt das älteste Beinhaus Europas seine reiche Geschichte. Und was gibt es Besseres als eine nächtliche Besichtigung, um die Details der makabren Skulpturen im Hof des Aître Saint-Maclou zu bewundern? Unser Fremdenführer führt Sie durch mehr als 400 Jahre Bestattungswesen, als das Verhältnis zum Tod noch ganz anders war als heute.

Donnerstag, 26. Oktober und 2. November um 19 Uhr (1 Stunde)

Hof des Klosters | Für alle Altersgruppen | 7?/Person | Mit Reservierung (Kartenverkauf folgt)

