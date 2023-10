Les visites folkloriques 186 Rue Martainville Rouen, 25 octobre 2023, Rouen.

Rouen,Seine-Maritime

Visites guidées et ateliers créatifs

Mercredi 25/10 – 15h

En famille, bouclez vos ceintures pour un voyage entre croyances, Histoire et traditions sur les routes du Mexique depuis l’Aître Saint-Maclou ! Au cœur de la cour et ses décors macabres, parcourez les époques aux côtés de notre guide pour découvrir l’histoire de cet ancien ossuaire. Puis, préparez-vous à célébrer le véritable Dia de los muertos lors d’un atelier durant lequel vous pourrez créer des éléments de la tenue de deux personnages emblématiques du folklore mexicain : Catrina et Catrin !

Mercredi 01/11 – 15h

En ce “Dia de los muertos”, remontez le temps et traversez les continents à la découverte des différentes pratiques funéraires ! À la fois visite guidée et atelier, cette activité en famille vous propose de découvrir la richesse des décors macabres de l’Aître Saint-Maclou avant de laisser votre créativité réinterpréter les motifs colorés de l’emblématique calavera (tête de mort) mexicaine pour en faire une véritable œuvre d’art.

45mn de visite guidée + 45mn d’atelier créatif

Cour de l’aître | Familles et enfant dès 7 ans | 7€ par personne | Sur réservation (billetterie à venir).

186 Rue Martainville

Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie



Guided tours and creative workshops

Wednesday 25/10 ? 15h

Fasten your seatbelts as the whole family embarks on a journey of belief, history and tradition along the roads of Mexico from the Aître Saint-Maclou! In the heart of the courtyard and its macabre decorations, join our guide to discover the history of this ancient ossuary. Then, get ready to celebrate the real Dia de los muertos in a workshop where you can create outfits for two emblematic characters of Mexican folklore: Catrina and Catrin!

Wednesday 01/11 ? 15h

This Dia de los muertos? travel back in time and across continents to discover different funeral practices! Both a guided tour and a workshop, this family activity invites you to discover the rich macabre decor of the Aître Saint-Maclou, before letting your creativity reinterpret the colorful motifs of the emblematic Mexican calavera (skull and crossbones) into a genuine work of art.

45-minute guided tour + 45-minute creative workshop

Cour de l?aître | Families and children aged 7 and over | 7? per person | Bookings only (ticket office coming soon)

Visitas guiadas y talleres creativos

Miércoles 25/10 ? 15h

¡Abróchense los cinturones en familia para un viaje a través de las creencias, la historia y las tradiciones por los caminos de México desde el Aître Saint-Maclou! En el corazón del patio y sus macabras decoraciones, viaje a través de los tiempos con nuestro guía para descubrir la historia de este antiguo osario. A continuación, prepárese para celebrar el auténtico Día de los muertos en un taller en el que podrá crear atuendos para dos personajes emblemáticos del folclore mexicano: ¡Catrina y Catrin!

Miércoles 01/11 ? 15h

Este Día de los muertos, retroceda en el tiempo y viaje a través de los continentes para descubrir diferentes prácticas funerarias En parte visita guiada, en parte taller, esta actividad familiar le invita a descubrir la riqueza de las decoraciones macabras del Aître Saint-Maclou antes de dejar que su creatividad reinterprete los coloridos motivos de la emblemática calavera mexicana para crear una auténtica obra de arte.

visita guiada de 45 minutos + taller creativo de 45 minutos

Cour de l’aître | Familias y niños a partir de 7 años | 7? por persona | Reserva previa (taquilla próximamente)

Geführte Touren und kreative Workshops

Mittwoch 25/10 ? 15h

Schnallen Sie sich mit Ihrer Familie an, um vom Aître Saint-Maclou aus eine Reise zwischen Glauben, Geschichte und Traditionen auf den Straßen Mexikos zu unternehmen! Im Herzen des Hofes mit seinen makabren Dekorationen können Sie an der Seite unseres Führers durch die Epochen reisen und die Geschichte dieses ehemaligen Beinhauses entdecken. Bereiten Sie sich dann auf den Dia de los muertos vor, indem Sie in einem Workshop Teile des Outfits der beiden mexikanischen Folklorefiguren Catrina und Catrin herstellen

Mittwoch, den 01.11 15h

An diesem « Dia de los muertos » können Sie in der Zeit zurückreisen und die Kontinente durchqueren, um die verschiedenen Bestattungspraktiken zu entdecken! Bei dieser Familienaktivität, die gleichzeitig eine Führung und ein Workshop ist, entdecken Sie den Reichtum der makabren Dekorationen im Aître Saint-Maclou, bevor Sie Ihrer Kreativität freien Lauf lassen und die farbenfrohen Motive des emblematischen mexikanischen Calavera (Totenkopf) neu interpretieren, um daraus ein echtes Kunstwerk zu machen.

45 Min. Führung + 45 Min. Kreativ-Workshop

Hof des Klosters | Familien und Kinder ab 7 Jahren | 7? pro Person | Auf Reservierung (Kartenverkauf folgt)

