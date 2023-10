Dia de muertos – destination Mexique 186 Rue Martainville Rouen, 21 octobre 2023, Rouen.

Rouen,Seine-Maritime

Au cœur du décor macabre de l’aître, l’artiste expose une série de photographies en hommage à cette célébration unique : les fêtes macabres.

Entrée libre.

Vendredi 2023-10-21 09:00:00 fin : 2023-11-05 19:00:00. .

In the heart of the macabre setting of the aître, the artist exhibits a series of photographs in homage to this unique celebration: the fêtes macabres.

Free admission

En el corazón del macabro marco del Aître, el artista expone una serie de fotografías en homenaje a esta celebración única: las fêtes macabres.

Entrada gratuita

Inmitten des makabren Dekors des Kreuzgangs stellt der Künstler eine Reihe von Fotografien aus, die eine Hommage an diese einzigartige Feier darstellen: die makabren Feste.

Freier Eintritt

