Ombres et lumières 186 Rue Martainville Rouen, 3 octobre 2023, Rouen.

Rouen Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Vendredi 2023-10-03

fin : 2024-01-28

Exposition terre, verre, métal

La Galerie des Arts du feu vous présente les créations de sept artistes qui transforment la matière grâce à leur maitrise des arts du feu.

Objets décoratifs, luminaires et pièces de mobilier exceptionnels côtoient une installation fascinante qui illustre la dualité ombre et lumière. Les créateurs explorent transparence, pleins, creux et translucidité pour exprimer tout leur savoir-faire.

Créateurs invités : Barbara Billoud, Juliette Leperlier, Édith Molet Oghia, Cyrille Morin, Isabelle Pontani, Victoria Selva, Caroline Wagenaar

Ouvert le mardi, de 14h à 18h, et du mercredi au dimanche, de 10h à 18h – du 3 Octobre 2023 au 28 Janvier 2024

Accès libre – Accès par la cour de l’Aître Saint-Maclou.

.

186 Rue Martainville

Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie



Mise à jour le 2023-12-21 par ROUEN NORMANDIE TOURISME & CONGRES