Atelier de modelage en terre à faïence (adultes) 186 Rue Martainville Rouen, 22 août 2023, Rouen.

Rouen,Seine-Maritime

Quel lieu inspirant pour s’initier à la création ! Au sein de l’Aître Saint-Maclou, la Galerie des Arts du feu vous invite à un voyage sensoriel au cœur de la matière.

La faïence, ça vous dit ?

Guidé par un sculpteur passionné, vous expérimentez la technique du modelage autour de la création d’une pièce en terre à faïence. Inspirez-vous de la thématique de l’exposition temporaire de la Galerie pour créer votre œuvre. Une fois séchée et cuite au four céramique, vous pourrez la ramener chez vous !

Possibilité de faire réaliser une cuisson « émail » moyennant un forfait de 10 € par pièce.

– Cours adultes : 35 €

Niveau débutant et intermédiaire

Durée 3h

Les mardis à 17h : 16 mai, 20 juin, 22 août, 19 septembre, 17 octobre.

2023-08-22 17:00:00 fin : 2023-08-22 20:00:00. .

186 Rue Martainville

Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie



What an inspiring place to learn about creation! In the heart of the Aître Saint-Maclou, the Galerie des Arts du Feu invites you to a sensory journey into the heart of the material.

How about earthenware?

Guided by a passionate sculptor, you will experiment the technique of modeling around the creation of a piece of earthenware. Be inspired by the theme of the Gallery’s temporary exhibition to create your own piece. Once dried and fired in the ceramic kiln, you can take it home!

Possibility to have an enamel firing done for a fee of 10 ? per piece.

– Adult classes: 35 ?

Beginner and intermediate level

Duration 3 hours

Tuesdays at 5pm: May 16, June 20, August 22, September 19, October 17

¡Qué lugar tan inspirador para aprender sobre la creación! En el corazón del Aître Saint-Maclou, la Galerie des Arts du Feu le invita a un viaje sensorial al corazón de la materia.

¿Le gustaría aprender sobre la loza?

Guiado por un escultor apasionado, experimentará con la técnica del modelado para crear una pieza de loza. Inspírese en el tema de la exposición temporal de la Galería para crear su propia pieza. Una vez secada y cocida en el horno de cerámica, ¡podrá llevársela a casa!

Existe la posibilidad de realizar una cocción de « esmalte » por un precio de 10€ por pieza.

– Cursos para adultos: 35

Nivel principiante e intermedio

Duración 3 horas

Martes a las 17 h: 16 de mayo, 20 de junio, 22 de agosto, 19 de septiembre, 17 de octubre

Was für ein inspirierender Ort, um sich in die Welt der Kreativität einzuführen! Im Aître Saint-Maclou lädt Sie die Galerie der Feuerkünste zu einer sinnlichen Reise in das Herz der Materie ein.

Wie wäre es mit Fayence?

Unter Anleitung eines passionierten Bildhauers experimentieren Sie mit der Technik des Modellierens, um ein Stück aus Fayence-Terrakotta zu kreieren. Lassen Sie sich von der Thematik der Sonderausstellung der Galerie inspirieren, um Ihr Werk zu schaffen. Sobald es getrocknet und im Keramikofen gebrannt ist, können Sie es mit nach Hause nehmen!

Es besteht die Möglichkeit, gegen eine Pauschale von 10 ? pro Stück einen « Emaille »-Brand durchführen zu lassen.

– Kurs für Erwachsene: 35 ?

Niveau Anfänger und Mittelstufe

Dauer: 3 Std

Dienstags um 17 Uhr: 16. Mai, 20. Juni, 22. August, 19. September, 17. Oktober

Mise à jour le 2023-04-11 par Normandie Tourisme / Attitude Manche