La mort un art de vivre, 15 juillet 2023, Rouen.

Suivez les pas de la Faucheuse pour une marche funèbre dans le centre-ville.

Points clés :

Visite insolite

Aître Saint-Maclou

Un regard différent sur un sujet trop souvent inconsidéré

Du début du Moyen-Âge à l’époque moderne, la mort fait partie de la vie quotidienne des Rouennais. Découvrez l’incroyable histoire de l’aître Saint-Maclou et des nécropoles cachées dans le centre-ville ; les cimetières ont disparu, mais les morts sont encore là !

Parcourez la ville à la recherche des sépultures et œuvres d’art qui éclairent l’évolution de notre rapport au trépas..

2023-07-15 14:30:00 fin : 2023-07-15 16:30:00. .

Follow in the footsteps of the Grim Reaper for a funeral march through downtown.

Key points:

Unusual visit

Aître Saint-Maclou

A different look at a subject too often overlooked

From the beginning of the Middle Ages to the modern era, death was part of the daily life of the people of Rouen. Discover the incredible history of the Saint-Maclou aître and the necropolises hidden in the city center; the cemeteries have disappeared, but the dead are still there!

Explore the city in search of graves and works of art that shed light on the evolution of our relationship with death.

Siga los pasos de la Parca en una marcha fúnebre por el centro de la ciudad.

Puntos clave:

Visita insólita

Museo Saint-Maclou

Una mirada diferente sobre un tema a menudo olvidado

Desde la Alta Edad Media hasta la Edad Moderna, la muerte ha formado parte de la vida cotidiana de los habitantes de Ruán. Descubra la increíble historia del aître Saint-Maclou y de las necrópolis escondidas en el centro de la ciudad; los cementerios han desaparecido, ¡pero los muertos siguen allí!

Explore la ciudad en busca de tumbas y obras de arte que arrojan luz sobre la evolución de nuestra relación con la muerte.

Folgen Sie den Fußstapfen des Sensenmanns auf einem Trauermarsch durch die Innenstadt.

Schlüsselpunkte :

Ungewöhnliche Besichtigung

Aître Saint-Maclou

Ein anderer Blick auf ein allzu oft unbedachtes Thema

Vom frühen Mittelalter bis in die Neuzeit gehörte der Tod zum Alltag der Einwohner von Rouen. Entdecken Sie die unglaubliche Geschichte des Aître Saint-Maclou und der versteckten Nekropolen im Stadtzentrum; die Friedhöfe sind verschwunden, aber die Toten sind noch da!

Durchstreifen Sie die Stadt auf der Suche nach Grabstätten und Kunstwerken, die die Entwicklung unseres Verhältnisses zum Tod beleuchten.

