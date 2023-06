STAGE : Pause Yoga 186-188 Bertholène, 6 juillet 2023, Bertholène.

Bertholène,Aveyron

Je vous invite dans un havre de paix, en pleine campagne pour découvrir le yoga de base ou chacun va pratiquer sous aucune compétition envers soi même et les autres..

2023-07-06 à ; fin : 2023-07-07 . 180 EUR.

186-188 AYRINHAC

Bertholène 12310 Aveyron Occitanie



I invite you to a peaceful place, in the middle of the countryside, to discover basic yoga where everyone will practice without any competition towards themselves or others.

Te invito a un remanso de paz en el campo para descubrir el yoga básico, donde cada uno practicará sin ninguna competencia hacia sí mismo o hacia los demás.

Ich lade Sie in eine Oase des Friedens ein, mitten auf dem Land, um das Basis-Yoga zu entdecken, wo jeder unter keinem Wettbewerb gegen sich selbst und andere praktizieren wird.

Mise à jour le 2023-06-26 par Office de Tourisme des Causses à l’Aubrac