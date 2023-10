Atelier Les Sens du Vin – Fascinant Week-end 1854 Route de Sainte-Roseline Les Arcs, 21 octobre 2023, Les Arcs.

Les Arcs,Var

Le Château Sainte Roseline vous propose un atelier Saveurs & Vins animé par notre Maitre de Chai..

2023-10-21 fin : 2023-10-21 . EUR.

1854 Route de Sainte-Roseline Chateau Sainte Roseline

Les Arcs 83460 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur



Château Sainte Roseline offers you a Saveurs & Vins workshop led by our Maitre de Chai.

Château Sainte Roseline ofrece un taller de Sabores y Vinos dirigido por nuestro Maestro Bodeguero.

Das Château Sainte Roseline bietet Ihnen einen Workshop « Geschmack & Wein » an, der von unserem Maitre de Chai geleitet wird.

Mise à jour le 2023-09-21 par Office de tourisme intercommunal Dracénie Provence Verdon