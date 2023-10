La grotte de Lastournelle – La sorcière le retour ! 1851 Route des Grottes de Lastournelles Sainte-Colombe-de-Villeneuve, 25 octobre 2023, Sainte-Colombe-de-Villeneuve.

Sainte-Colombe-de-Villeneuve,Lot-et-Garonne

La sorcière de la grotte vous fera découvrir la grotte à sa manière : jeux, histoires tout le long de la grotte. Sorciers, sorcières, citrouilles et autres monstres sont les bienvenu(e)s.

Réservation obligatoire..

2023-10-25 fin : 2023-11-01 . EUR.

1851 Route des Grottes de Lastournelles Grottes de Lastournelle

Sainte-Colombe-de-Villeneuve 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



The Cave Witch will show you around the cave in her own way: games and stories all along the way. Wizards, witches, pumpkins and other monsters are all welcome.

Booking essential.

La bruja de la cueva te enseñará la cueva a su manera, con juegos e historias. Magos, brujas, calabazas y otros monstruos son bienvenidos.

Imprescindible reservar.

Die Höhlenhexe wird Ihnen die Höhle auf ihre Weise zeigen: Spiele und Geschichten entlang der Höhle. Hexen, Zauberer, Kürbisse und andere Monster sind herzlich willkommen.

Reservierung erforderlich.

