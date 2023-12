Noël Magique sous Terre 1851 route des grottes de Lastournelle Sainte-Colombe-de-Villeneuve, 1 décembre 2023, Sainte-Colombe-de-Villeneuve.

Sainte-Colombe-de-Villeneuve,Lot-et-Garonne

Un lutin vous guidera dans la grotte et vous découvrirez les fêtes de fin d’année du monde, vous découvrirez les fêtes du Mexique, Italie, Australie…

Ludique, culturel et magique.

Un chocolat chaud vous sera offert dès votre retour en France..

2023-12-26 fin : 2023-12-26 . EUR.

1851 route des grottes de Lastournelle Grotte de Lastournelle

Sainte-Colombe-de-Villeneuve 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



A leprechaun will guide you into the grotto, and you’ll discover the world’s festive seasons, from Mexico to Italy to Australia…

Fun, cultural and magical.

A hot chocolate will be served on your return to France.

Un elfo te guiará por la cueva y descubrirás las fiestas de fin de año de todo el mundo, desde México a Italia, pasando por Australia…

Divertidas, culturales y mágicas.

Le ofrecerán un chocolate caliente a su regreso a Francia.

Ein Kobold wird Sie durch die Höhle führen und Sie werden die Weihnachtsfeste der Welt kennenlernen. Sie werden die Feste in Mexiko, Italien und Australien entdecken…

Spielerisch, kulturell und magisch.

Nach Ihrer Rückkehr nach Frankreich wird Ihnen eine heiße Schokolade angeboten.

