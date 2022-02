1850-1950, le siècle qui a façonné la Chine actuelle Archives Départementales Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

1850-1950, le siècle qui a façonné la Chine actuelle Archives Départementales, 29 mars 2022, Nantes.

Horaire : 18:00

Gratuit : oui Entrée libre dans la limite des places disponibles. Renseignements : chine.atlantique@wanadoo.fr Conférence par Alain Labat, professeur agrégé de chinois. Au milieu du 19e siècle, le choc de civilisations est violent entre l’Occident industriel et l’empire chinois millénaire qui, affaibli, finira par s’effondrer.Des guerres de l’opium aux nouvelles routes de la soie de Xi Jinping, la Chine n’a ainsi pas cessé de vouloir recouvrer sa place d’autrefois. Conférence proposée par l’association Atlantique Nantes Chine. Archives Départementales adresse1} Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

