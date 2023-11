Journée d’études : « La gestion des collections d’œuvres d’enfants : histoire, théories et pratiques » 185 Rue Eau de Robec Rouen, 23 novembre 2023, Rouen.

Rouen,Seine-Maritime

La question de la constitution des collections d’œuvres d’enfants est, jusqu’à présent, restée un peu à l’écart des centres d’intérêt de la recherche universitaire et muséale. Pourtant, cette pratique demeure active depuis le début du XXe siècle. Ce constat invite à porter aujourd’hui un regard historique et international sur cette typologie de collection, tout en répondant à des questions bien spécifiques : quels types de dessins rassembler ? Selon quels critères sélectionner les œuvres ? Dans quels buts ? Comment inventorier les objets ? Comment créer des bases de données susceptibles d’être utilisées ensuite pour leur étude ?.

2023-11-23 09:00:00 fin : 2023-11-23 17:00:00. .

185 Rue Eau de Robec

Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie



The question of how to build up collections of children?s works has, until now, remained somewhat outside the focus of academic and museum research. However, this practice has been active since the beginning of the twentieth century. This observation invites us today to take a historical and international look at this type of collection, while answering some very specific questions: what types of drawings should be collected? What criteria should be used to select the works? For what purposes? How should objects be inventoried? How can we create databases that can then be used to study them?

La cuestión de la creación de colecciones de obras infantiles ha permanecido hasta ahora un tanto al margen de la investigación académica y museística. Sin embargo, esta práctica ha estado activa desde principios del siglo XX. Esta constatación nos invita hoy a echar un vistazo histórico e internacional a este tipo de colecciones, respondiendo al mismo tiempo a algunas preguntas muy concretas: ¿qué tipos de dibujos deben coleccionarse? ¿Qué criterios deben aplicarse para seleccionar las obras? ¿Con qué fines? ¿Cómo inventariar los objetos? ¿Cómo crear bases de datos que permitan estudiarlos?

Die Frage, wie man Sammlungen von Werken von Kindern aufbaut, ist bislang aus dem Fokus der akademischen und musealen Forschung geraten. Dabei ist diese Praxis seit dem frühen 20. Jahrhundert aktiv. Diese Tatsache lädt dazu ein, einen historischen und internationalen Blick auf diese Sammlungstypologie zu werfen und gleichzeitig Antworten auf spezifische Fragen zu finden: Welche Arten von Zeichnungen sollen gesammelt werden? Nach welchen Kriterien sollen die Werke ausgewählt werden? Zu welchem Zweck? Wie können die Objekte inventarisiert werden? Wie kann man Datenbanken erstellen, die später zu Studienzwecken genutzt werden können?

