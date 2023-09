Visites guidées de l’exposition « S’habiller pour l’école » 185 Rue Eau de Robec Rouen, 17 septembre 2023, Rouen.

Rouen,Seine-Maritime

Chacun conserve dans sa mémoire d’écolier un souvenir en lien avec le vêtement, qu’il soit lié à une obligation scolaire, au vestiaire du cours de sport ou au souci d’être à la mode… Objet intime en contact avec le corps et témoin des premières tentatives d’affirmation de soi, le vêtement de l’enfant et de l’adolescent conserve souvent, chez l’élève devenu adulte, une forte charge affective.

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, des visites guidées de l’exposition sont proposées (14h et 16h).

Information & réservation : 02 35 07 66 61 ou munae-reservation@canope.fr.

185 Rue Eau de Robec

Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie



Everyone remembers something to do with clothing, whether it’s a school obligation, a sports locker room or a desire to be fashionable? An intimate object in contact with the body and witness to the first attempts at self-affirmation, children?s and teenagers? clothing often retains a strong emotional charge for students who have become adults.

On the occasion of the European Heritage Days, guided tours of the exhibition are offered (2pm and 4pm).

Information & booking: 02 35 07 66 61 or munae-reservation@canope.fr

Todo el mundo recuerda algo relacionado con la ropa cuando iba al colegio, ya fuera una obligación escolar, una taquilla deportiva o el deseo de ir a la moda? Como objeto íntimo en contacto con el cuerpo y testigo de los primeros intentos de autoafirmación, la ropa de niños y adolescentes suele conservar una fuerte carga emocional para los estudiantes que se han convertido en adultos.

Con motivo de las Jornadas Europeas del Patrimonio, se organizan visitas guiadas a la exposición (14.00 y 16.00 horas).

Información y reservas: 02 35 07 66 61 o munae-reservation@canope.fr

Jeder hat in seiner Erinnerung als Schüler eine Erinnerung, die mit Kleidung zu tun hat, sei es eine Schulpflicht, die Umkleidekabine im Sportunterricht oder die Sorge, modisch zu sein Die Kleidung von Kindern und Jugendlichen ist ein intimes Objekt, das mit dem Körper in Berührung kommt und von den ersten Versuchen der Selbstbehauptung zeugt.

Anlässlich der Europäischen Tage des Kulturerbes werden Führungen durch die Ausstellung angeboten (14 Uhr und 16 Uhr).

Informationen & Reservierung: 02 35 07 66 61 oder munae-reservation@canope.fr

