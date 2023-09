Lectures de contes pour enfants 185 Rue Eau de Robec Rouen, 16 septembre 2023, Rouen.

Rouen,Seine-Maritime

Musée en famille / Une lecture de différents contes est proposée aux enfants à partir de 3 ans et à leurs parents..

2023-09-16 10:30:00 fin : 2023-09-16 11:00:00. .

185 Rue Eau de Robec

Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie



Family Museum / Children aged 3 and over and their parents can enjoy a reading of various tales.

Museo familiar / Los niños a partir de 3 años y sus padres pueden disfrutar de la lectura de diferentes cuentos.

Familienmuseum / Für Kinder ab 3 Jahren und ihre Eltern wird eine Lesung verschiedener Märchen angeboten.

