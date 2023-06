Visite : La Pacheraie 185 Chemin du Pachera Orthez, 18 août 2023, Orthez.

Orthez,Pyrénées-Atlantiques

C’est dans son atelier à la sortie d’Orthez qu’Hélène crée des savons artisanaux surgras dont tous les ingrédients sont issus de l’Agriculture Biologique. D’une grande douceur pour toutes les peaux, ces savons sont colorés à base de plantes, jus de légumes, charbon et parfumés avec des huiles essentielles sélectionnées avec le plus grand soin pour leurs propriétés. Fabriqués par saponification à froid, les savons vous feront retrouver une peau toute douce et protégée.

Visite de la savonnerie avec exposition des savons, présentation du processus de fabrication des savons, de la saponification à froid..

2023-08-18 à ; fin : 2023-08-18 . EUR.

185 Chemin du Pachera La Pacheraie

Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



It is in her workshop just outside Orthez that Hélène creates handcrafted superfatted soaps whose ingredients are all organically grown. Of a great softness for all the skins, these soaps are colored with plants, vegetable juices, coal and scented with essential oils selected with the greatest care for their properties. Made by cold saponification, our soaps will leave your skin feeling soft and protected.

Visit the soap factory with a display of soaps, a presentation of the soap-making process and cold saponification.

En su taller, a las afueras de Orthez, Hélène elabora sus jabones artesanales supergrasos, cuyos ingredientes proceden en su totalidad de la agricultura ecológica. Suaves para todo tipo de pieles, estos jabones se colorean con plantas, jugos vegetales y carbón vegetal, y se perfuman con aceites esenciales cuidadosamente seleccionados por sus propiedades. Elaborados por saponificación en frío, dejan la piel suave y protegida.

Visite la fábrica de jabón con una exposición de los jabones, una presentación del proceso de fabricación del jabón y de la saponificación en frío.

In ihrem Atelier außerhalb von Orthez stellt Hélène handgefertigte, überfettete Seifen her, deren Inhaltsstoffe alle aus biologischem Anbau stammen. Diese Seifen sind sehr sanft zu jeder Haut und werden auf der Basis von Pflanzen, Gemüsesäften und Kohle gefärbt und mit ätherischen Ölen parfümiert, die aufgrund ihrer Eigenschaften mit größter Sorgfalt ausgewählt wurden. Die Seifen werden durch Kaltverseifung hergestellt und sorgen dafür, dass Ihre Haut wieder ganz weich und geschützt ist.

Besuch der Seifenfabrik mit Ausstellung der Seifen, Präsentation des Herstellungsprozesses der Seifen und der Kaltverseifung.

Mise à jour le 2023-05-31 par OT Coeur de Béarn