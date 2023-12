Cet évènement est passé Initiation et compétition de saut à la perche à Boost Center 185 Chemin des Lésines Plateau d’Hauteville Catégories d’Évènement: Ain

Plateau d'Hauteville Initiation et compétition de saut à la perche à Boost Center 185 Chemin des Lésines Plateau d’Hauteville, 23 décembre 2023, Plateau d'Hauteville. Plateau d’Hauteville Ain

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-23 14:00:00

fin : 2023-12-23 Plateau Hauteville Athlétisme vous tend la perche. Venez découvrir le saut à la perche le 23 décembre 2023 à Boost Center !.

Plateau Hauteville Athlétisme vous tend la perche. Venez découvrir le saut à la perche le 23 décembre 2023 à Boost Center ! .

185 Chemin des Lésines Boost Center

Plateau d’Hauteville 01110 Ain Auvergne-Rhône-Alpes

Mise à jour le 2023-12-19 par Office de Tourisme du Haut-Bugey Détails Catégories d’Évènement: Ain, Plateau d'Hauteville Autres Code postal 01110 Lieu 185 Chemin des Lésines Adresse 185 Chemin des Lésines Boost Center Hauteville-Lompnes Ville Plateau d'Hauteville Departement Ain Lieu Ville 185 Chemin des Lésines Plateau d'Hauteville Latitude 45.971447 Longitude 5.593217 latitude longitude 45.971447;5.593217

185 Chemin des Lésines Plateau d'Hauteville Ain https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/plateau-d'hauteville/