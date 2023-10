Séjour multi-activités sports et halloween avec Boost Center 185 Chemin des Lésines Plateau d’Hauteville, 30 octobre 2023, Plateau d'Hauteville.

Plateau d’Hauteville,Ain

Boost Center vous propose un séjour multi-activités sur le thème du sport et d’Halloween à l’occasion des vacances de Pâques !.

2023-10-30 fin : 2023-11-03 . .

185 Chemin des Lésines Boost Center

Plateau d’Hauteville 01110 Ain Auvergne-Rhône-Alpes



Boost Center offers you a multi-activity holiday on the theme of sport and Halloween for the Easter vacations!

Boost Center ofrece una pausa multiactividades sobre el tema del deporte y Halloween para las vacaciones de Semana Santa

Boost Center bietet Ihnen in den Osterferien einen Multi-Aktivitäten-Aufenthalt zum Thema Sport und Halloween an!

Mise à jour le 2023-09-29 par Office de Tourisme du Haut-Bugey