Stage OL enfant avec Boost Center 185 Chemin des Lésines Plateau d’Hauteville, 30 octobre 2023, Plateau d'Hauteville.

Plateau d’Hauteville,Ain

Boost Center vous propose une semaine de stage avec l’Olympique Lyonnais, un des meilleurs centre de formation d’Europe !.

2023-10-30 fin : 2023-11-03 . .

185 Chemin des Lésines Boost Center

Plateau d’Hauteville 01110 Ain Auvergne-Rhône-Alpes



Boost Center offers you a week’s training with Olympique Lyonnais, one of Europe’s top training centers!

Boost Center te ofrece una semana de entrenamiento con el Olympique Lyonnais, ¡uno de los mejores centros de entrenamiento de Europa!

Boost Center bietet Ihnen eine Woche Praktikum mit Olympique Lyonnais, einem der besten Ausbildungszentren Europas!

Mise à jour le 2023-09-29 par Office de Tourisme du Haut-Bugey