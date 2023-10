Le tour du monde en 80 masques 185 avenue Jean Jaurès Cahors, 6 février 2024, Cahors.

Cahors,Lot

L’art du masque est universel et traverse les époques comme les cultures. Collection des artistes Chantal Perret et Laurent Maciet, cette exposition de 80 masques originaux provenant des cinq continents exprime la richesse et la diversité culturelle du Monde tant au niveau des matériaux, des techniques de fabrication que des usages.

Un voyage ludique et facétieux à travers les cultures du monde.

Visites en présence des artistes aux heures d’ouverture de la médiathèque, sans inscription.

Visites complices® pour les groupes sur réservation..

2024-02-06 fin : 2024-02-14 . EUR.

185 avenue Jean Jaurès Médiathèque du Grand Cahors

Cahors 46000 Lot Occitanie



The art of the mask is universal, spanning the ages and cultures of the world. Collected by artists Chantal Perret and Laurent Maciet, this exhibition of 80 original masks from five continents expresses the richness and cultural diversity of the world in terms of materials, manufacturing techniques and uses.

A playful journey through the world’s cultures.

Visits in the presence of the artists during media library opening hours, no registration required.

Visites complices® for groups by prior arrangement.

El arte de la máscara es universal y abarca todas las épocas y culturas del mundo. Coleccionada por los artistas Chantal Perret y Laurent Maciet, esta exposición de 80 máscaras originales procedentes de los cinco continentes expresa la riqueza y diversidad cultural del mundo en cuanto a materiales, técnicas de fabricación y usos.

Un viaje lúdico y jocoso por las culturas del mundo.

Visitas en presencia de los artistas durante el horario de apertura de la biblioteca, sin inscripción previa.

Visitas complicadas® para grupos previa concertación.

Die Kunst der Maske ist universell und durchdringt die Epochen und Kulturen. Diese Ausstellung mit 80 Originalmasken aus fünf Kontinenten, die von den Künstlern Chantal Perret und Laurent Maciet gesammelt wurden, bringt den Reichtum und die kulturelle Vielfalt der Welt zum Ausdruck, sowohl was die Materialien, die Herstellungstechniken als auch die Verwendungszwecke betrifft.

Eine spielerische und scherzhafte Reise durch die Kulturen der Welt.

Besuche in Anwesenheit der Künstler während der Öffnungszeiten der Mediathek, ohne Anmeldung.

Komplizenführungen® für Gruppen nach Voranmeldung.

