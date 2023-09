Café numérique : fresque du numérique 185 avenue Jean-Jaurès Cahors, 13 janvier 2024, Cahors.

Cahors,Lot

La fresque du numérique est un atelier ludique et collaboratif d’une demi-journée. Le but de ce serious game est de sensibiliser et former les participants aux enjeux environnementaux du numérique.

Dès 15 ans, sur inscription..

2024-01-13 14:00:00 fin : 2024-01-13 17:00:00. EUR.

185 avenue Jean-Jaurès Médiathèque du Grand Cahors

Cahors 46000 Lot Occitanie



The digital fresco is a fun, collaborative half-day workshop. The aim of this serious game is to raise awareness and educate participants about the environmental challenges of digital technology.

Ages 15 and up, registration required.

El fresco digital es un divertido taller colaborativo de media jornada. El objetivo de este juego serio es concienciar y educar a los participantes sobre los retos medioambientales de la tecnología digital.

A partir de 15 años, inscripción obligatoria.

Das digitale Fresko ist ein halbtägiger spielerischer und kollaborativer Workshop. Ziel dieses Serious Games ist es, die Teilnehmer für die ökologischen Herausforderungen der Digitalisierung zu sensibilisieren und zu schulen.

Ab 15 Jahren, nach Anmeldung.

Mise à jour le 2023-09-27 par OT Cahors – Vallée du Lot