Café philo : peut-on tout tolérer ?

Peut-on tout tolérer ? animé par Michel Darnaud, professeur de philosophie

C’est le problème de tout fonctionnement social, politique, juridique et individuel qui est posé. Le respect de la liberté justifie-t-il le fait de pouvoir tout dire, tout faire ?

La tolérance est-elle un droit, un devoir, relève-t-elle de la légalité et/ou de la légitimité, est-elle universelle ou relative à l’histoire des sociétés et des cultures ? Autant de questions qui relèvent de l’actualité et de l’interrogation philosophique..

Can we tolerate everything? animated by Michel Darnaud, philosophy professor

It’s the problem of all social, political, legal and individual functioning that’s at stake here. Does respect for freedom justify being able to say and do anything?

Is tolerance a right, a duty, a matter of legality and/or legitimacy, universal or relative to the history of societies and cultures? These are just some of the questions that are topical and philosophical.

¿Podemos tolerarlo todo? a cargo de Michel Darnaud, profesor de filosofía

Este debate plantea la cuestión del funcionamiento de la sociedad, la política, el derecho y el individuo. ¿Justifica el respeto a la libertad poder decirlo y hacerlo todo?

¿La tolerancia es un derecho, un deber, una cuestión de legalidad y/o legitimidad, universal o relativa a la historia de las sociedades y las culturas? Éstas son sólo algunas de las cuestiones de actualidad y filosóficas.

Kann man alles tolerieren? Moderiert von Michel Darnaud, Professor für Philosophie

Es wird das Problem jeglicher sozialer, politischer, rechtlicher und individueller Funktionsweise aufgeworfen. Rechtfertigt der Respekt vor der Freiheit, dass man alles sagen und alles tun kann?

Ist Toleranz ein Recht oder eine Pflicht, ist sie legal und/oder legitim, ist sie universell oder abhängig von der Geschichte der Gesellschaften und Kulturen? All dies sind aktuelle und philosophische Fragen.

