Conférence avec Michel Zachariou 185 Avenue Jean Jaurès Cahors, 16 décembre 2023, Cahors.

« Modeler la terre, c’est comme dessiner : on peut sans cesse effacer, reprendre, retravailler… dans une recherche sans fin. »

Michel Zachariou est un sculpteur de renom installé dans le Lot depuis 1971 qui a réalisé de nombreuses expositions notamment à Paris, Lausanne, et aussi à Cahors. On lui doit notamment l’horloge à billes monumentale à Cahors, les « Murs habités » de l’hôtel du département et de la Bibliothèque départementale du Lot, la fontaine musicale de Cahors et la sculpture du toit du lycée de Souillac.

Ses formes de prédilection sont des figures en terre cuite aux allures primitives. De taille réduite, elles contiennent en elles-mêmes un aspect monumental.

En partenariat avec l’association Carrefour des sciences et des arts.

« Modelling clay is like drawing: you can constantly erase, start again, rework… in a never-ending search. »

Michel Zachariou is a renowned sculptor who has lived in the Lot since 1971, and has held numerous exhibitions, notably in Paris, Lausanne and Cahors. His work includes the monumental ball clock in Cahors, the « Murs habités » (inhabited walls) at the Hôtel du Département and the Bibliothèque Départementale du Lot, the musical fountain in Cahors and the sculpture on the roof of the lycée in Souillac.

His preferred forms are primitive-looking terracotta figures. Small in scale, they have a monumental aspect all of their own.

In partnership with the Carrefour des sciences et des arts association

« Modelar arcilla es como dibujar: puedes borrar constantemente, volver a empezar, rehacer… en una búsqueda sin fin

Michel Zachariou es un escultor de renombre que vive en el Lot desde 1971 y ha realizado numerosas exposiciones, sobre todo en París, Lausana y Cahors. Entre sus obras destacan el reloj de esfera monumental de Cahors, los « muros habitados » del Hôtel du Département y de la Bibliothèque Départementale du Lot, la fuente musical de Cahors y la escultura del tejado del instituto de Souillac.

Sus formas preferidas son las figuras de terracota de aspecto primitivo. Pequeñas pero con un aspecto monumental.

En colaboración con la asociación Carrefour des sciences et des arts

« Das Modellieren von Erde ist wie Zeichnen: Man kann immer wieder löschen, wieder aufnehmen, überarbeiten … in einer endlosen Suche. »

Michel Zachariou ist ein bekannter Bildhauer, der seit 1971 im Departement Lot lebt und zahlreiche Ausstellungen in Paris, Lausanne und auch in Cahors hatte. Zu seinen Werken gehören die monumentale Kugeluhr in Cahors, die « Murs habités » des Hôtel du Département und der Bibliothèque départementale du Lot, der Musikbrunnen in Cahors und die Skulptur auf dem Dach des Gymnasiums in Souillac.

Seine bevorzugten Formen sind primitiv anmutende Figuren aus Terrakotta. Sie sind von geringer Größe, enthalten aber in sich selbst einen monumentalen Aspekt.

In Partnerschaft mit dem Verein Carrefour des sciences et des arts

