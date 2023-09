Journée internationale des personnes handicapées 185 avenue Jean-Jaurès Cahors, 7 décembre 2023, Cahors.

La mission de l’association des Donneurs de Voix est de sortir de leur isolement les personnes qui ne peuvent lire (quel que soit leur handicap) en leur permettant d’écouter des livres et revues enregistrés sur CD, clé USB ou carte mémoire.

16h30-17h45 : atelier d’enregistrement animé par les bénévoles de la Bibliothèque Sonore. Apportez un texte que vous aimez : texte court, conte, poésie ou nouvelle et apprenez à poser votre voix. La médiathèque de Pradines met à disposition une sélection de textes.

18h30 : lecture publique et enregistrement de textes courts par des comédiens, des bénévoles de l’association Bibliothèque Sonore et tout autre personne souhaitant « donner sa voix ». Les textes sont enregistrés en direct par la radio Antenne d’Oc.

En partenariat avec la radio Antenne d’Oc et l’association Bibliothèque Sonore de Cahors.

The mission of the Association des Donneurs de Voix is to help people who are unable to read (whatever their disability) out of their isolation, by enabling them to listen to books and magazines recorded on CD, USB key or memory card.

4:30 – 5:45 pm: recording workshop led by Sound Library volunteers. Bring along a text you like: short text, tale, poetry or short story, and learn how to use your voice. The Pradines media library will provide a selection of texts.

6:30 pm: public reading and recording of short texts by actors, volunteers from the association Bibliothèque Sonore and anyone else wishing to « give their voice ». The texts are recorded live by Antenne d?Oc radio.

In partnership with radio Antenne d?Oc and the association Bibliothèque Sonore de Cahors

La misión de la Association des Donneurs de Voix es ayudar a las personas que no saben leer (sea cual sea su discapacidad) a salir de su aislamiento permitiéndoles escuchar libros y revistas grabados en CD, llave USB o tarjeta de memoria.

16h30-17h45: taller de grabación dirigido por voluntarios de la Fonoteca. Traiga un texto que le guste -un cuento, un poema o una historia corta- y aprenda a poner su voz. La mediateca Pradines pondrá a tu disposición una selección de textos.

18.30 h: lectura pública y grabación de textos breves por parte de actores, voluntarios de la asociación Bibliothèque Sonore y cualquier persona que quiera « poner su voz ». Los textos son grabados en directo por la radio Antenne d’Oc.

En colaboración con Radio Antenne d’Oc y la asociación Bibliothèque Sonore de Cahors

Die Aufgabe der Association des Donneurs de Voix besteht darin, Menschen, die nicht lesen können (unabhängig von ihrer Behinderung), aus ihrer Isolation zu befreien, indem sie ihnen die Möglichkeit geben, Bücher und Zeitschriften zu hören, die auf CD, USB-Stick oder Speicherkarte aufgenommen wurden.

16.30-17.45 Uhr: Aufnahmeworkshop unter der Leitung von Freiwilligen der Bibliothèque Sonore. Bringen Sie einen Text mit, der Ihnen gefällt: Kurztext, Märchen, Gedicht oder Kurzgeschichte und lernen Sie, wie Sie Ihre Stimme einsetzen. Die Mediathek von Pradines stellt eine Auswahl an Texten zur Verfügung.

18.30 Uhr: Öffentliche Lesung und Aufnahme von kurzen Texten durch Schauspieler, Freiwillige des Vereins Bibliothèque Sonore und jede andere Person, die « ihre Stimme geben » möchte. Die Texte werden live vom Radiosender Antenne d’Oc aufgenommen.

In Partnerschaft mit dem Radiosender Antenne d’Oc und dem Verein Bibliothèque Sonore de Cahors

