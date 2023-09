Causerie sur Georges Brassens 185 avenue Jean-Jaurés Cahors, 2 décembre 2023, Cahors.

Cahors,Lot

Georges Brassens, musicien, écrivain, poète, une exposition de l’Espace Georges-Brassens de Sète.

Samedi 02 décembre à 16h30 :

Causerie de Pierre Schuller sur Georges Brassens à partir d’extraits du film Pourquoi tu as les cheveux blancs ? de Jean Perrier où il tient le rôle principal.

Dans le cercle des « brassensophiles » les plus fervents, Pierre Schuller occupe le premier rang. Son site internet « Auprès de son arbre » est un portail incontournable..

2023-12-02 16:30:00 fin : 2023-12-02 . .

185 avenue Jean-Jaurés Mediathèque du Grand Cahors

Cahors 46000 Lot Occitanie



Georges Brassens, musician, writer, poet, an exhibition at Sète?s Espace Georges-Brassens.

Saturday, December 02 at 4:30pm:

Pierre Schuller?s talk on Georges Brassens, based on excerpts from Jean Perrier?s film Pourquoi tu as les cheveux blancs? in which he plays the lead role.

Pierre Schuller is one of the most fervent Brassensophiles around. His website « Auprès de son arbre » is an essential portal.

Georges Brassens, músico, escritor, poeta, exposición en el Espace Georges-Brassens de Sète.

Sábado 2 de diciembre a las 16:30 h:

Conferencia de Pierre Schuller sobre Georges Brassens, basada en extractos de la película Pourquoi tu as les cheveux blancs? de Jean Perrier, en la que interpreta el papel principal.

Pierre Schuller es uno de los más fervientes admiradores de Brassens. Su página web « Auprès de son arbre » es un portal imprescindible.

Georges Brassens, Musiker, Schriftsteller, Dichter, eine Ausstellung des Espace Georges-Brassens in Sète.

Samstag, 02. Dezember um 16:30 Uhr :

Causerie von Pierre Schuller über Georges Brassens anhand von Auszügen aus dem Film Pourquoi tu as les cheveux blancs? von Jean Perrier, in dem er die Hauptrolle spielt.

Im Kreis der eifrigsten « Brassensophilen » nimmt Pierre Schuller den ersten Platz ein. Seine Internetseite « Auprès de son arbre » ist ein unverzichtbares Portal.

Mise à jour le 2023-09-25 par OT Cahors – Vallée du Lot