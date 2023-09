Journée internationale des personnes handicapées 185 avenue Jean-Jaurès Cahors, 2 décembre 2023, Cahors.

Cahors,Lot

Sensibilisation à la culture sourde et initiation à la pratique de la langue des signes française par Ghislaine Mas.

Tout public

En partenariat avec APF France Handicap 46.

2023-12-02 14:00:00 fin : 2023-12-02 15:30:00. .

185 avenue Jean-Jaurès Médiathèque du Grand Cahors

Cahors 46000 Lot Occitanie



Awareness of deaf culture and introduction to French sign language by Ghislaine Mas.

Open to all

In partnership with APF France Handicap 46

Sensibilización a la cultura sorda e iniciación a la lengua de signos francesa por Ghislaine Mas.

Abierto a todos

En colaboración con APF France Handicap 46

Sensibilisierung für die Gehörlosenkultur und Einführung in die Praxis der französischen Gebärdensprache durch Ghislaine Mas.

Für alle Altersgruppen

In Partnerschaft mit APF France Handicap 46

Mise à jour le 2023-09-25 par OT Cahors – Vallée du Lot