Exposition « Migration en Je » 185 avenue Jean Jaurès Cahors, 14 novembre 2023, Cahors.

Cahors,Lot

Exposition du 14 novembre au 1er décembre.

Visite guidée de l’exposition le mercredi 15 novembre à 14h, en partenariat avec la Cimade, dans le cadre du festival Migrant’scène..

Samedi 2023-11-14 10:00:00 fin : 2023-12-01 18:00:00. EUR.

185 avenue Jean Jaurès Médiathèque du Grand Cahors

Cahors 46000 Lot Occitanie



Exhibition from November 14 to December 1.

Guided tour of the exhibition on Wednesday November 15 at 2pm, in partnership with Cimade, as part of the Migrant’scène festival.

Exposición del 14 de noviembre al 1 de diciembre.

Visita guiada de la exposición el miércoles 15 de noviembre a las 14:00, en colaboración con Cimade, en el marco del festival Migrant’scène.

Ausstellung vom 14. November bis zum 1. Dezember.

Führung durch die Ausstellung am Mittwoch, den 15. November um 14 Uhr, in Partnerschaft mit Cimade, im Rahmen des Festivals Migrant’scène.

Mise à jour le 2023-11-04 par OT Cahors – Vallée du Lot