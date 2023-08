Projection jeune public à la médiathèque de Cahors 185 avenue Jean-Jaurès Cahors, 28 octobre 2023, Cahors.

Cahors,Lot

Au programme de cette journée, 6 courts-métrages pour enfants dès 5 ans :

– Le Trop petit prince / Zoia Trofimova / 7 min / 2001 / France

– Icare / Michel Ocelot / 12 min 30 / 1989 / France

– Le Silence sous l’écorce / Joanna Lurie / 11 min / 2009 / France

– Le Petit blond avec un mouton blanc / Eloi Henriod / 9 min / 2013 / France

– Imago… / Cédric Babouche / 12 min / 2005 / France

– Le Moine et le poisson / Michael Dudok de Wit / 6 min / 1994 / France.

2023-10-28 17:00:00 fin : 2023-10-28 18:00:00. EUR.

185 avenue Jean-Jaurès Médiathèque du Grand Cahors

Cahors 46000 Lot Occitanie



The day’s program includes 6 short films for children aged 5 and over:

– Le Trop petit prince / Zoia Trofimova / 7 min / 2001 / France

– Icare / Michel Ocelot / 12 min 30 / 1989 / France

– Le Silence sous l?écorce / Joanna Lurie / 11 min / 2009 /?France

– Le Petit blond avec un mouton blanc / Eloi Henriod / 9 min / 2013 / France

– Imago? / Cédric Babouche / 12 min / 2005 / France

– The Monk and the Fish / Michael Dudok de Wit / 6 min / 1994 / France

En el programa de la jornada figuran 6 cortometrajes para niños a partir de 5 años:

– Le Trop petit prince / Zoia Trofimova / 7 min / 2001 / Francia

– Icare / Michel Ocelot / 12 min 30 / 1989 / Francia

– El silencio bajo la corteza / Joanna Lurie / 11 min / 2009 / Francia

– Le Petit blond avec un mouton blanc / Eloi Henriod / 9 min / 2013 / Francia

– Imago / Cédric Babouche / 12 min / 2005 / Francia

– El monje y el pez / Michael Dudok de Wit / 6 min / 1994 / Francia

Auf dem Programm stehen an diesem Tag 6 Kurzfilme für Kinder ab 5 Jahren:

– Der zu kleine Prinz / Zoia Trofimova / 7 min / 2001 / Frankreich

– Ikarus / Michel Ocelot / 12 min 30 / 1989 / Frankreich

– Le Silence sous l’écorce / Joanna Lurie / 11 min / 2009 /?Frankreich

– Der kleine Blonde mit einem weißen Schaf / Eloi Henriod / 9 min / 2013 / Frankreich

– Imago? / Cédric Babouche / 12 min / 2005 / Frankreich

– Der Mönch und der Fisch / Michael Dudok de Wit / 6 min / 1994 / Frankreich

Mise à jour le 2023-08-19 par OT Cahors – Vallée du Lot