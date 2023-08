Le XV de la médiathèque de Cahors 185 avenue Jean-Jaurès Cahors, 28 octobre 2023, Cahors.

À l’occasion de la Coupe du monde de rugby, de nombreuses animations seront proposées sous l’angle notamment du rugby féminin : exposition, rencontres, ateliers….

To coincide with the Rugby World Cup, a number of events will be held, focusing on women’s rugby in particular: exhibitions, meetings, workshops…

Coincidiendo con la Copa del Mundo de Rugby, se celebrarán numerosos actos centrados en el rugby femenino, como una exposición, reuniones y talleres…

Anlässlich der Rugby-Weltmeisterschaft werden zahlreiche Veranstaltungen insbesondere unter dem Aspekt des Frauen-Rugbys angeboten: Ausstellung, Begegnungen, Workshops…

