Ateliers Kimochis, à la Médiathèque de Cahors 185 avenue Jean-Jaurès Cahors, 25 octobre 2023, Cahors.

Cahors,Lot

Comment communiquer quand on vit une émotion intense ? Les Kimochis® aident en s’amusant les enfants à apprendre à les identifier, à les exprimer et à développer leur intelligence émotionnelle.

L’atelier enseigne une compétence psycho-sociale ou un outil émotionnel et se déploie en trois temps : lecture d’une histoire de Kimochis®, jeux de rôles en binôme parent-enfant et bricolage sur le thème des émotions et Kimochis®.

Ateliers pour enfants de 3 à 9 ans accompagnés d’un parent..

2023-10-25 10:30:00 fin : 2023-10-25 11:45:00. .

185 avenue Jean-Jaurès Médiathèque du Grand Cahors

Cahors 46000 Lot Occitanie



How do you communicate when you’re experiencing intense emotion? Kimochis® are a fun way for children to learn to identify and express their emotions, and to develop their emotional intelligence.

The workshop teaches a psycho-social skill or emotional tool, and unfolds in three stages: reading a Kimochis® story, role-playing in parent-child pairs, and crafts on the theme of emotions and Kimochis®.

Workshops for children aged 3 to 9 accompanied by a parent.

¿Cómo te comunicas cuando experimentas una emoción intensa? Los Kimochis® son una forma divertida de que los niños aprendan a identificar y expresar sus emociones, y a desarrollar su inteligencia emocional.

El taller enseña una habilidad psicosocial o una herramienta emocional y se divide en tres partes: la lectura de un cuento Kimochis®, un juego de rol en parejas de padres e hijos y una manualidad sobre el tema de las emociones y los Kimochis®.

Talleres para niños de 3 a 9 años acompañados de uno de sus padres.

Wie kommuniziert man, wenn man intensive Emotionen erlebt? Die Kimochis® helfen Kindern auf spielerische Weise, diese zu erkennen, auszudrücken und ihre emotionale Intelligenz zu entwickeln.

Der Workshop vermittelt eine psychosoziale Kompetenz oder ein emotionales Werkzeug und besteht aus drei Teilen: Vorlesen einer Kimochis®-Geschichte, Rollenspiele in Eltern-Kind-Paaren und Basteln zum Thema Emotionen und Kimochis®.

Workshops für Kinder von 3 bis 9 Jahren in Begleitung eines Elternteils.

Mise à jour le 2023-08-21 par OT Cahors – Vallée du Lot