Atelier pixilation 185 avenue Jean-Jaurès Cahors, 18 octobre 2023, Cahors.

Cahors,Lot

Le stop-motion consiste à photographier image par image des objets ; mises bout à bout, les images produisent des mouvements et les objets immobiles semblent se déplacer comme par magie. La pixilation est un cas particulier de l’animation en volume, qui consiste à animer des personnes en chair et en os.

Sur inscription.

Animé par les élèves de 3ème année du DNMADE animation du lycée Saint-Étienne à Cahors.

2023-10-18 14:00:00 fin : 2023-10-18 16:00:00. EUR.

185 avenue Jean-Jaurès Médiathèque de Cahors

Cahors 46000 Lot Occitanie



In stop-motion, objects are photographed frame by frame; when placed end-to-end, the images produce movement, and immobile objects appear to move as if by magic. Pixilation is a special case of volume animation, in which flesh-and-blood people are animated.

Registration required.

Hosted by 3rd-year DNMADE animation students from Lycée Saint-Étienne, Cahors

En el stop-motion, los objetos se fotografían fotograma a fotograma; juntas, las imágenes producen movimiento y los objetos inmóviles parecen moverse como por arte de magia. La pixilación es un caso especial de la animación volumétrica, en la que se anima a personas de carne y hueso.

Es necesario inscribirse.

Dirigido por alumnos de 3er curso de animación de la DNMADE del liceo Saint-Étienne de Cahors

Bei Stop-Motion werden Objekte Bild für Bild fotografiert; aneinandergereiht erzeugen die Bilder Bewegungen und unbewegliche Objekte scheinen sich wie von Zauberhand zu bewegen. Die Pixilation ist ein Spezialfall der Volumenanimation, bei der Menschen aus Fleisch und Blut animiert werden.

Nach Anmeldung.

Animiert von den Schülern des 3. Jahres des DNMADE Animation des Lycée Saint-Étienne in Cahors

