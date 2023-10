Club échecs 185 Avenue Jean Jaurès Cahors, 30 septembre 2023, Cahors.

Cahors,Lot

Venez vous initier ou vous perfectionner aux échecs avec l’association Cahors échecs.

Tout public, à partir de 6 ans..

2023-09-30 14:00:00 fin : 2023-09-30 17:00:00. EUR.

185 Avenue Jean Jaurès Médiathèque de Cahors

Cahors 46000 Lot Occitanie



Come and learn or improve your chess skills with the Cahors Chess Association.

Open to all, ages 6 and up.

Venga a aprender o perfeccionar el ajedrez con la Asociación de Ajedrez de Cahors.

Todas las edades, a partir de 6 años.

Lernen Sie mit dem Verein Cahors échecs Schach kennen oder perfektionieren Sie Ihre Schachkenntnisse.

Für alle ab 6 Jahren.

Mise à jour le 2023-08-23 par OT Cahors – Vallée du Lot