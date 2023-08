Le quart d’heure des tout-petits à la Médiathèque 185 avenue Jean-Jaurès Cahors, 9 septembre 2023, Cahors.

Cahors,Lot

Place à l’imaginaire ! Les tout-petits comme les plus grands se laissent bercer par la magie des mots et des images..

2023-09-09 11:00:00 fin : 2023-09-09 11:30:00. EUR.

185 avenue Jean-Jaurès Médiathèque du Grand Cahors

Cahors 46000 Lot Occitanie



Let your imagination run wild! Toddlers and older children alike will be lulled by the magic of words and images.

¡Deja volar tu imaginación! Pequeños y mayores se dejarán arrullar por la magia de las palabras y las imágenes.

Platz für die Phantasie! Kleinkinder und ältere Kinder lassen sich von der Magie der Worte und Bilder wiegen.

