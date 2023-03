Carte blanche à Gilles Ragot 184, boulevard Frédéric Garnier Royan Catégories d’Évènement: Charente-Maritime

Carte blanche à Gilles Ragot 184, boulevard Frédéric Garnier, 28 avril 2023, Royan. Carte blanche à Gilles Ragot Vendredi 28 avril, 14h30 184, boulevard Frédéric Garnier 6.50 €, réservation obligatoire Le quartier du Parc à Royan et le Parc de Vallières de Saint-Georges-de-Didonne ne forment qu’une seule et même entité boisée le long de la Grande conche. Après les bombardements de 1945, la reconstruction des deux stations est confiée au même architecte et urbaniste en chef, Claude Ferret. Cette « Carte blanche » propose donc un parcours de découverte des villas des années cinquante et soixante sur ces deux communes unies par une même architecture inventive et souvent éprise d’une rare modernité. 184, boulevard Frédéric Garnier 184, boulevard Frédéric Garnier, 17200 Royan Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 46 39 94 45 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

