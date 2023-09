Concert : Orchestre d’harmonie de la ville de Nice 184 avenue des Arènes Nice, 1 octobre 2023, Nice.

Nice,Alpes-Maritimes

L’Orchestre d’Harmonie de la Ville de Nice compte une cinquantaine de musiciens pour l’essentiel titulaires de prix de conservatoire ou issus pour les plus jeunes des classes supérieures du CNRR qui trouvent alors un lieu de pratique de haut niveau..

2023-10-01 15:30:00 fin : 2023-10-01 . .

184 avenue des Arènes Jardin des Arènes de Cimiez

Nice 06000 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur



The Orchestre d’Harmonie de la Ville de Nice is made up of about fifty musicians, most of whom have won conservatory prizes or, in the case of the youngest, have graduated from the higher classes of the CNRR (National Conservatory of Music and Performing Arts), which provides them with a high level of practice.

La Orquesta Sinfónica Ciudad de Niza está formada por unos cincuenta músicos, la mayoría de los cuales han ganado premios de conservatorio o, en el caso de los más jóvenes, se han graduado en las clases superiores de la CNRR, que les proporcionan un alto nivel de práctica.

Das Orchestre d’Harmonie de la Ville de Nice besteht aus etwa 50 Musikern, von denen die meisten Preise an Konservatorien erhalten haben oder aus den höheren Klassen des CNRR stammen.

Mise à jour le 2023-09-26 par Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur