Espace Equestre L’Etrier 1832 rue de l’Authie Fort-Mahon-Plage, 28 juin 2023, Fort-Mahon-Plage.

Fort-Mahon-Plage,Somme

Avec un accès direct en Baie d’Authie, l’espace équestre de l’Etrier vous accueille pour des randos en pleine nature entre terre et mer !.

1832 rue de l’Authie

Fort-Mahon-Plage 80120 Somme Hauts-de-France



With a direct access to the Authie Bay, the Etrier equestrian area welcomes you for rides in the middle of nature between land and sea!

Con acceso directo a la bahía de Authie, el centro ecuestre de Etrier le da la bienvenida para dar paseos en plena naturaleza entre la tierra y el mar

Mit einem direkten Zugang zur Baie d’Authie empfängt Sie der Reitstall « l’Etrier » für Ausflüge in die Natur zwischen Land und Meer!

