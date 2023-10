CHORUS LINE CHARLESTON 183 Rue de l’Industrie Montpellier, 18 novembre 2023, Montpellier.

Nous vous proposons chaque semestre une session d’ateliers de 6h répartis sur 4 samedis consécutifs. Chaque session se compose de deux ateliers thématiques accompagnés d’1h de technique académique. L’heure de technique est comprise dans le prix, elle est obligatoire pour participer à tous les ateliers..

Each semester, we offer a 6-hour workshop session spread over 4 consecutive Saturdays. Each session consists of two thematic workshops plus 1 hour of academic technique. The hour of technique is included in the price, and is compulsory for all workshops.

Cada semestre ofrecemos una sesión de talleres de 6 horas repartidas en 4 sábados consecutivos. Cada sesión consta de dos talleres temáticos más 1 hora de técnica académica. La hora de técnica está incluida en el precio y es obligatoria para participar en todos los talleres.

Wir bieten Ihnen jedes Semester eine 6-stündige Workshop-Session an, die auf vier aufeinanderfolgende Samstage verteilt ist. Jede Sitzung besteht aus zwei thematischen Workshops, die von einer Stunde akademischer Technik begleitet werden. Die Stunde Technik ist im Preis inbegriffen, sie ist obligatorisch, um an allen Workshops teilzunehmen.

