Grand spectacle de la mise en perce du Beaujolais Nouveau 183 rue de la paix Villefranche-sur-Saône, 18 novembre 2023, Villefranche-sur-Saône.

Villefranche-sur-Saône,Rhône

Ce spectacle mettra les sens en éveil, grâce à sa bande son, un habillage haut en couleurs de l’hôtel de ville par des images projetées (mapping) et par des effets pyrotechniques. Le parrain de l’édition procèdera ensuite à la mise en perce..

2023-11-18 18:30:00 fin : 2023-11-18 . .

183 rue de la paix Parvis de l’Hôtel de Ville

Villefranche-sur-Saône 69400 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes



Fot the arrival of The Beaujolais Nouveau, Villefranche organizes a sound and light show.

El espectáculo despertará los sentidos con su banda sonora, una colorida vestimenta del ayuntamiento con imágenes proyectadas (mapping) y efectos pirotécnicos. El patrón del evento procederá entonces a la perforación.

Dieses Spektakel wird mit seinem Soundtrack, einer farbenfrohen Verkleidung des Rathauses mit projizierten Bildern (Mapping) und pyrotechnischen Effekten die Sinne anregen. Der Schirmherr der Ausgabe wird anschließend die Perlen anbringen.

Mise à jour le 2023-10-24 par Destination Beaujolais