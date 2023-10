Visite gourmande et balade botanique à Rosay 1826 Rue de la Fontaine Rosay Catégories d’Évènement: Jura

Rosay Visite gourmande et balade botanique à Rosay 1826 Rue de la Fontaine Rosay, 26 octobre 2023, Rosay. Rosay,Jura .

2023-10-26 fin : 2023-10-26 . EUR.

1826 Rue de la Fontaine Mairie de Rosay

Rosay 39190 Jura Bourgogne-Franche-Comté

Mise à jour le 2023-10-07 par OFFICE DE TOURISME PORTE DU JURA Détails Catégories d’Évènement: Jura, Rosay Autres Lieu 1826 Rue de la Fontaine Adresse 1826 Rue de la Fontaine Mairie de Rosay Ville Rosay Departement Jura Lieu Ville 1826 Rue de la Fontaine Rosay latitude longitude 46.531463;5.4494588

1826 Rue de la Fontaine Rosay Jura https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rosay/