1821-2021, une histoire monastique abbevilloise. Du Carmel à la Maison du patrimoine Le Carmel – Maison du patrimoine, 18 octobre 2021, Abbeville.

1821-2021, une histoire monastique abbevilloise. Du Carmel à la Maison du patrimoine

du lundi 18 octobre au vendredi 17 décembre à Le Carmel – Maison du patrimoine

Après les troubles de la période révolutionnaire, qu’advient-il des nombreux couvents et monastères abbevillois tous nationalisés ? Cette exposition se focalise notamment sur la situation des carmélites à Abbeville à partir de 1821, date de leur réinstallation dans l’ancien couvent des frères capucins. De nombreux documents, photographies et œuvres seront pour la première fois présentés au public grâce au généreux prêt de l’Ordre du Carmel qui conserve les archives subsistantes de l’ancien monastère abbevillois. L’exposition fera également la part belle à la création artistique. La Ville a en effet commandé à Émilie Pillot, photographe plasticienne, un ensemble de clichés à l’occasion de cette année commémorative autour de l’ancien carmel. En parallèle, l’association Télé Baie de Somme a eu pour mission, au côté du service patrimoine, d’interviewer les anciennes carmélites abbevilloise afin de conserver la mémoire du lieu et de produire un premier documentaire qui sera diffusé au cœur de l’exposition. Exposition commémorative du bicentenaire de l’ancien carmel. **En pratique** Lieu : Carmel-Maison du Patrimoine, 34/36, rue des Capucins, 80100 Abbeville Horaires : du lundi au vendredi, de 14 h à 18 h et les samedis du 6 novembre au 4 décembre de 14 h à 17 h Tarif : entrée gratuite en visite libre – 4 € / adulte pour les visites commentées Renseignements : Carmel-Maison du Patrimoine, 03 22 20 29 69, [[patrimoine.publics@abbeville.fr](mailto:patrimoine.publics@abbeville.fr)](mailto:[patrimoine.publics@abbeville.fr](mailto:patrimoine.publics@abbeville.fr)) **Visuel :** Soeur Marie-Thérèse de la Sainte-Face, Album de dessins (extrait), 1965-1966 © Fonds d’archives de l’ancien Carmel d’Abbeville **AUTOUR DE L’EXPOSITION** **Vernissage** Vendredi 22 octobre 2021 à 18h30 **Visites guidées** 26 octobre, 2, 6, 13, 20, 27 novembre et 4 décembre à 15 h 00 En pratique : 4€ / adulte – Rendez-vous au Carmel-Maison du Patrimoine, 34/36 rue des Capucins Durée : 1h – Renseignements et réservation obligatoire : Service des publics, 03 22 20 29 69 **Séances cinéma** Vendredi 26 Novembre 2021 à 19 h Dans le cadre du Mois du film documentaire et en partenariat avec le cinéma Le Rex et les Médiathèques d’Abbeville Projections du documentaire Derrière les murs, film de Gauthier Roussel sous la direction de Laurent Lapo et Pierre Boutillier, qui nous permettra de découvrir le témoignage rare et précieux, délivré en 2020 et 2021, d’anciennes carmélites d’Abbeville ainsi que le travail réalisé par le service patrimoine pour conserver la mémoire du lieu et la transmettre. Suivra la diffusion du documentaire-fiction La tasse de chocolat, film de Dominique Davin, retraçant l’histoire des carmélites de Compiègne en 1792 au cœur de la tourmente révolutionnaire (tournée en partie dans l’ancien carmel d’Abbeville en 2020). Un temps d’échange avec les réalisateurs sera proposé à l’issue de la diffusion des deux films **En pratique** Lieu : Rex – centre culturel, 21 Place Clemenceau Tarif : gratuit Renseignements et réservation : Carmel-Maison du Patrimoine, 03 22 20 29 69, [patrimoine.publics@abbeville.fr](mailto:patrimoine.publics@abbeville.fr)

entrée gratuite en visite libre – 4 € / adulte pour les visites commentées

Exposition temporaire

Le Carmel – Maison du patrimoine 36 rue des Capucins 80100 Abbeville Abbeville Somme



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-18T14:00:00 2021-10-18T18:00:00;2021-10-19T14:00:00 2021-10-19T18:00:00;2021-10-20T14:00:00 2021-10-20T18:00:00;2021-10-21T14:00:00 2021-10-21T18:00:00;2021-10-22T14:00:00 2021-10-22T18:00:00;2021-10-25T14:00:00 2021-10-25T18:00:00;2021-10-26T14:00:00 2021-10-26T18:00:00;2021-10-27T14:00:00 2021-10-27T18:00:00;2021-10-28T14:00:00 2021-10-28T18:00:00;2021-10-29T14:00:00 2021-10-29T18:00:00;2021-11-01T14:00:00 2021-11-01T18:00:00;2021-11-02T14:00:00 2021-11-02T18:00:00;2021-11-03T14:00:00 2021-11-03T18:00:00;2021-11-04T14:00:00 2021-11-04T18:00:00;2021-11-05T14:00:00 2021-11-05T18:00:00;2021-11-06T14:00:00 2021-11-06T17:00:00;2021-11-08T14:00:00 2021-11-08T18:00:00;2021-11-09T14:00:00 2021-11-09T18:00:00;2021-11-10T14:00:00 2021-11-10T18:00:00;2021-11-11T14:00:00 2021-11-11T18:00:00;2021-11-12T14:00:00 2021-11-12T18:00:00;2021-11-13T14:00:00 2021-11-13T17:00:00;2021-11-15T14:00:00 2021-11-15T18:00:00;2021-11-16T14:00:00 2021-11-16T18:00:00;2021-11-17T14:00:00 2021-11-17T18:00:00;2021-11-18T14:00:00 2021-11-18T18:00:00;2021-11-19T14:00:00 2021-11-19T18:00:00;2021-11-20T14:00:00 2021-11-20T17:00:00;2021-11-22T14:00:00 2021-11-22T18:00:00;2021-11-23T14:00:00 2021-11-23T18:00:00;2021-11-24T14:00:00 2021-11-24T18:00:00;2021-11-25T14:00:00 2021-11-25T18:00:00;2021-11-26T14:00:00 2021-11-26T18:00:00;2021-11-27T14:00:00 2021-11-27T17:00:00;2021-11-29T14:00:00 2021-11-29T18:00:00;2021-11-30T14:00:00 2021-11-30T18:00:00;2021-12-01T14:00:00 2021-12-01T18:00:00;2021-12-02T14:00:00 2021-12-02T18:00:00;2021-12-03T14:00:00 2021-12-03T18:00:00;2021-12-04T14:00:00 2021-12-04T17:00:00;2021-12-06T14:00:00 2021-12-06T18:00:00;2021-12-07T14:00:00 2021-12-07T18:00:00;2021-12-08T14:00:00 2021-12-08T18:00:00;2021-12-09T14:00:00 2021-12-09T18:00:00;2021-12-10T14:00:00 2021-12-10T18:00:00;2021-12-13T14:00:00 2021-12-13T18:00:00;2021-12-14T14:00:00 2021-12-14T18:00:00;2021-12-15T14:00:00 2021-12-15T18:00:00;2021-12-16T14:00:00 2021-12-16T18:00:00;2021-12-17T14:00:00 2021-12-17T18:00:00