1821-2021, une histoire monastique abbevilloise

2021-10-18 – 2021-12-17

Abbeville Somme

Du Carmel à la Maison du patrimoine

Après les troubles de la période révolutionnaire, qu’advient-il des nombreux couvents et monastères abbevillois tous nationalisés ?

Cette exposition se focalise notamment sur la situation des carmélites à Abbeville à partir de 1821, date de leur réinstallation dans l’ancien couvent des frères capucins. De nombreux documents, photographies et œuvres seront pour la première fois présentés au public grâce au généreux prêt de l’Ordre du Carmel qui conserve les archives subsistantes de l’ancien monastère abbevillois. L’exposition fera également la part belle à la création artistique. La Ville a en effet commandé à Émilie Pillot, photographe plasticienne, un ensemble de clichés à l’occasion de cette année commémorative autour de l’ancien carmel. En parallèle, l’association Télé Baie de Somme a eu pour mission, au côté du service patrimoine, d’interviewer les anciennes carmélites abbevilloises afin de conserver la mémoire du lieu et de produire un premier documentaire qui sera diffusé au cœur de l’exposition.

Exposition commémorative du bicentenaire de l’ancien carmel.

Ouvert également les samedis du 6 novembre au 4 décembre de 14h à 17h

AUTOUR DE L’EXPOSITION

Vernissage :

Vendredi 22 octobre 2021 à 18h30

Visites guidées :

26 octobre, 2, 6, 13, 20, 27 novembre et 4 décembre à 15 h 00

Fonds d’archives de l’ancien Carmel d’Abbeville

