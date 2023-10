Cet évènement est passé La Maison de la Mariée et ses mystères 182, rue du Pouët 44720 Saint-Joachim Île de Fédrun Catégories d’Évènement: Île de Fédrun

Loire-Atlantique La Maison de la Mariée et ses mystères 182, rue du Pouët 44720 Saint-Joachim Île de Fédrun, 13 mai 2023, Île de Fédrun. La Maison de la Mariée et ses mystères Samedi 13 mai, 18h00 182, rue du Pouët 44720 Saint-Joachim Entrée libre Partez à la découverte d’un phénomène de mode qui a vu passer les deux guerres mondiales. Des ateliers de confection de fleurs de cire de Saint-Joachim, en passant par les différentes modes de couronnes de mariée, pour finir par les précieux et énigmatiques globes de mariées, vous redécouvrirez tout un pan de l’histoire. Lors de cette visite indéite, découvrez les mystères de la plus importante collection publique de globes de mariage, Musée de France 182, rue du Pouët 44720 Saint-Joachim 182 rue du Pouet 44720 Saint-Joachim Île de Fédrun 44720 Loire-Atlantique Pays de la Loire 02 40 91 68 68 http://www.maiosndelamariee.com http://www.parc-naturel-briere.com musée- collection musée de France dédiée aux globes de mariage et à la fleuristerie traditionnelle en cire, savoir-faire reconnu pour la Haute Couture Gratuit sur réservation Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T18:00:00+02:00 – 2023-05-13T22:00:00+02:00

2023-05-13T18:00:00+02:00 – 2023-05-13T22:00:00+02:00 ©PNRB Détails Catégories d’Évènement: Île de Fédrun, Loire-Atlantique Autres Lieu 182, rue du Pouët 44720 Saint-Joachim Adresse 182 rue du Pouet 44720 Saint-Joachim Ville Île de Fédrun Departement Loire-Atlantique Lieu Ville 182, rue du Pouët 44720 Saint-Joachim Île de Fédrun latitude longitude 47.375164;-2.214666

182, rue du Pouët 44720 Saint-Joachim Île de Fédrun Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ile de fedrun/