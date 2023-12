Zoom Artiste | Michel Tassout « Nature » 1819 avenue du 11 novembre 1918 Ondres, 15 janvier 2024, Ondres.

Ondres Landes

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-15 10:00:00

fin : 2024-02-29 18:00:00

Il y a des artistes qui se révèlent à la retraite ! C’est le cas de Michel Tassout ! Profitant du temps qui lui est désormais offert, il se dote de bon matériel et s’inscrit dans un club photo. Il apprend, affine ses connaissances, shoot encore et encore, devient plus exigeant et participe à des concours de la FFP où il remporte des prix !

Pour Michel, le cadre et l’ambiance sont aussi importants que l’animal photographié. Afin de profiter de lumières exceptionnelles et d’instants magiques, il faut se lever tôt. Par le biais de ce zoom expo, l’artiste invite le public à s’asseoir quelques minutes, et contempler l’oeuvre de Mère Nature, le tout sans sauter du lit dès potron minet. Michel Tassout ne revendique pas l’appellation d’artiste, il espère simplement susciter l’intérêt des gens, et pourquoi pas un beau moment d’émotion ?

RDV du lundi au vendredi 10h à 13h et de 14h à 18h..

RDV du lundi au vendredi 10h à 13h et de 14h à 18h.

1819 avenue du 11 novembre 1918 Office de tourisme

Ondres 40440 Landes Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-20 par OT Seignanx