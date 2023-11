Zoom Artiste | Claude Jobst « Entre Terre et Mer… » 1819 avenue du 11 novembre 1918 Ondres, 4 décembre 2023, Ondres.

Ondres,Landes

« Entre Terre et Mer, par tous les temps »…

Le petit mur du Zoom Artiste du Point Com du Seignanx reçoit l’artiste Claude Jobst et ses peintures marines du 4 décembre au 5 janvier.

Amoureux de nature, et de toutes les couleurs qui la magnifient, Claude ressent vite le besoin d’exprimer sur toiles les sentiments qui l’assaillent face à tant de beauté. Séduit par les contrastes, charmé par les lumières, il ne cesse de s’émerveiller devant la déclinaison des teintes qui défilent depuis l’aube jusqu’au coucher du soleil, par beau temps ou sous la pluie. La diversité des paysages qui en découle est une réelle source d’inspiration pour l’artiste. Claude rend hommage à ces panoramas, si souvent photographiés, mais finalement si peu contemplés…

RDV du lundi au samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h au Point Com du Seignanx..

2023-12-04 fin : 2024-01-05 18:00:00. EUR.

1819 avenue du 11 novembre 1918 Office de tourisme

Ondres 40440 Landes Nouvelle-Aquitaine



« Between land and sea, in all weathers »…

The small wall of the Seignanx Point Com’s Zoom Artiste welcomes artist Claude Jobst and his marine paintings from December 4 to January 5.

A lover of nature, and all the colors that magnify it, Claude quickly felt the need to express his feelings about such beauty on canvas. Seduced by the contrasts, charmed by the light, he never ceases to marvel at the range of hues from dawn to sunset, rain or shine. The resulting diversity of landscapes is a real source of inspiration for the artist. Claude pays tribute to these panoramas, so often photographed, but so rarely contemplated…

Open Monday to Saturday, 10am to 1pm and 2pm to 6pm, at Point Com du Seignanx.

« Entre la tierra y el mar, con cualquier tiempo »…

Del 4 de diciembre al 5 de enero, la pequeña pared del Zoom Artiste de Seignanx Point Com acogerá al artista Claude Jobst y sus pinturas marinas.

Amante de la naturaleza y de todos los colores que la magnifican, Claude sintió rápidamente la necesidad de plasmar en un lienzo sus sentimientos ante tanta belleza. Seducido por los contrastes, encantado por la luz, nunca dejó de asombrarse por la gama de colores desde el amanecer hasta la puesta de sol, llueva o haga sol. La diversidad de paisajes resultante es una auténtica fuente de inspiración para el artista. Claude rinde homenaje a estos panoramas, tan a menudo fotografiados, pero tan raramente contemplados…

Abierto de lunes a sábado de 10:00 a 13:00 y de 14:00 a 18:00 en el Point Com du Seignanx.

« Zwischen Land und Meer, bei jedem Wetter » …

Die kleine Wand des Zoom Artiste des Point Com du Seignanx empfängt vom 4. Dezember bis zum 5. Januar den Künstler Claude Jobst und seine Meeresmalereien.

Als Liebhaber der Natur und all der Farben, die sie so schön machen, verspürt Claude schnell das Bedürfnis, die Gefühle, die ihn angesichts so vieler Schönheiten überfallen, auf Leinwänden auszudrücken. Verführt von den Kontrasten, bezaubert von den Lichtern, hört er nicht auf, über die Deklination der Farbtöne zu staunen, die von der Morgendämmerung bis zum Sonnenuntergang, bei schönem oder regnerischem Wetter vorbeiziehen. Die daraus resultierende Vielfalt der Landschaften ist eine echte Inspirationsquelle für den Künstler. Claude ist eine Hommage an diese Panoramen, die so oft fotografiert, aber letztendlich so wenig betrachtet werden…

RDV von Montag bis Samstag von 10 bis 13 Uhr und von 14 bis 18 Uhr im Point Com du Seignanx.

Mise à jour le 2023-11-15 par OT Seignanx