THÉ LIBRE ? [La mini librairie] L’Histoire dans l’histoire 1819 AVENUE DU 11 NOVEMBRE 1918 Ondres, 10 novembre 2023, Ondres.

Ondres,Landes

Thé Libre pour tourner la page ?!

Lecteur d’un jour ou amoureux de littérature, cela ne vous aura pas échappé, ce premier « Thé libre » est un petit clin d’oeil à une célèbre émission TV diffusée le mercredi soir sur France 5… Notre cher Augustin Trapenard n’étant pas disponible les vendredis, c’est Augustine Tourtière qui se chargera de l’animation de ce moment convivial !

Venez rencontrer deux auteurs au travers d’une interview pour mieux connaitre leurs univers respectifs. S’en suivra une présentation de leur dernier roman, et d’un temps d’échanges (et dédicaces) privilégié avec les auteurs.

Nous vous attendons avec impatience !.

2023-11-10 fin : 2023-11-10 20:00:00.

1819 AVENUE DU 11 NOVEMBRE 1918

Ondres 40440 Landes Nouvelle-Aquitaine



Thé Libre to turn the page?

Whether you’re a reader for a day or a lover of literature, this first « Thé libre » is a nod to a famous TV program broadcast on Wednesday evenings on France 5… As our dear Augustin Trapenard is not available on Fridays, Augustine Tourtière will be in charge of hosting this convivial event!

Come and meet two authors through an interview to learn more about their respective worlds. This will be followed by a presentation of their latest novel, and a privileged time of exchange (and signing) with the authors.

We look forward to seeing you there!

Thé Libre para pasar página

Ya sea lector por un día o amante de la literatura, este primer « Thé libre » es un guiño a un famoso programa de televisión emitido los miércoles por la noche en France 5… Como nuestro querido Augustin Trapenard no está disponible los viernes, Augustine Tourtière será la encargada de animar este acto de convivencia

Venga a conocer a dos autores a través de una entrevista para saber más sobre sus respectivos mundos. A continuación, se presentará su última novela y habrá un momento especial para charlar (y firmar) con los autores.

¡Le esperamos!

Thé Libre, um die Seite umzublättern?!

Als Leser für einen Tag oder als Literaturliebhaber wird es Ihnen nicht entgangen sein, dass dieser erste « Thé libre » eine kleine Anspielung auf eine berühmte Fernsehsendung ist, die am Mittwochabend auf France 5 ausgestrahlt wird… Da unser lieber Augustin Trapenard freitags nicht verfügbar ist, wird Augustine Tourtière die Moderation dieses geselligen Abends übernehmen!

Lernen Sie zwei Autoren in einem Interview kennen und erfahren Sie mehr über ihre jeweilige Welt. Anschließend stellen sie ihre neuesten Romane vor und bieten Ihnen die Möglichkeit, sich mit den Autoren auszutauschen (und zu signieren).

Wir freuen uns auf Sie!

