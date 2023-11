Exposition de Piair Salles 1819 avenue du 11 novembre 1918 Ondres, 30 octobre 2023, Ondres.

Ondres,Landes

Le petit mur du Zoom Artiste du Point Com accueille Piair Salles et ses peintures singulières. Ses 1ères huiles sur toiles datent des années 90. Depuis, l’artiste explore l’art au pinceau dans des séries de peintures très différentes, souvent nées de profondes introspections. Il s’aventure dans l’univers du réalisme, inspiré par les grands peintres et dessinateurs de BD. Au détour de cours avec Jean-François Simon, Piair créer de gracieuses figures féminines à travers le monde, et plusieurs interprétations mystiques. Puis des icones pop rock prennent vie au cœur de ses oeuvres, mêlés à des éléments très identifiables de Kandinsky, Hopper ou Mucha.

Pour peaufiner ses techniques, Piair se lance il y a peu dans l’aquarelle, et peint à partir de photos de paysages ou d’artistes musiciens.

RDV du lundi au vendredi de 10h à 13h et de 14h à 18h à l’office de tourisme tiers-lieu, à Ondres..

2023-10-30 fin : 2023-11-30 18:00:00. EUR.

1819 avenue du 11 novembre 1918 Office de tourisme

Ondres 40440 Landes Nouvelle-Aquitaine



The small wall of Point Com’s Zoom Artiste welcomes Piair Salles and his singular paintings. His 1st oil paintings date back to the 90s. Since then, the artist has explored brush art in a series of very different paintings, often born of deep introspection. He ventures into the world of realism, inspired by the great painters and cartoonists. In courses with Jean-François Simon, Piair creates graceful female figures from around the world, and several mystical interpretations. Then pop-rock icons come to life at the heart of his works, mixed with highly identifiable elements of Kandinsky, Hopper or Mucha.

To refine his techniques, Piair has recently taken up watercolor, and paints from photos of landscapes or musical artists.

Open Monday to Friday, 10 a.m. to 1 p.m. and 2 p.m. to 6 p.m. at the tourist office in Ondres.

La pequeña pared del Zoom Artiste del Point Com acoge a Piair Salles y sus singulares pinturas. Sus primeros óleos datan de los años 90. Desde entonces, el artista ha explorado el arte del pincel en una serie de cuadros muy diferentes, a menudo nacidos de una profunda introspección. Se aventura en el mundo del realismo, inspirándose en los grandes pintores y dibujantes. Durante las clases con Jean-François Simon, Piair crea gráciles figuras femeninas de todo el mundo, y varias interpretaciones místicas. Después, iconos del pop rock cobran vida en el corazón de sus obras, mezclados con elementos muy identificables de Kandinsky, Hopper o Mucha.

Para perfeccionar sus técnicas, Piair se ha iniciado recientemente en la acuarela, y pinta a partir de fotografías de paisajes y músicos.

Abierto de lunes a viernes, de 10:00 a 13:00 y de 14:00 a 18:00, en la oficina de turismo de Ondres.

Die kleine Wand des Künstlerzooms im Com-Point beherbergt Piair Salles und seine einzigartigen Gemälde. Seine ersten Ölgemälde stammen aus den 90er Jahren. Seitdem erforscht der Künstler die Kunst mit dem Pinsel in sehr unterschiedlichen Gemäldeserien, die oft aus tiefen Selbstbeobachtungen entstanden sind. Er wagt sich in die Welt des Realismus, inspiriert von den großen Malern und Comiczeichnern. In Kursen mit Jean-François Simon erschafft Piair anmutige Frauenfiguren aus aller Welt und mehrere mystische Interpretationen. Dann erwachen Pop-Rock-Ikonen in seinen Werken zum Leben, vermischt mit unverkennbaren Elementen von Kandinsky, Hopper oder Mucha.

Um seine Techniken zu verfeinern, hat Piair vor kurzem mit Aquarellfarben begonnen und malt nach Fotos von Landschaften oder Musikern.

RDV montags bis freitags von 10:00 bis 13:00 Uhr und von 14:00 bis 18:00 Uhr im Tourismusbüro tiers-lieu in Ondres.

Mise à jour le 2023-10-25 par OT Seignanx