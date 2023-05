Exposition Hermanas 1819 avenue du 11 novembre 1918, 26 juin 2023, Ondres.

Ondres,Landes

Petite expositions de créations graphiques.

Hermanas est une collection d’illustrations créées par Emma PEREZ TAFALL, illustratrice et graphiste originaire de Tarnos.

Hermanas puise son inspiration dans la nature qui l’entoure : l’océan, le sable, la forêt … mais également les femmes qui sont également très présentes.

L’univers de l’artiste se veut ainsi coloré, féminin et rafraîchissant.

Hermanas cherche à diffuser un état d’esprit, celui de la bienveillance, du partage, de la joie, celui du bien vivre ensemble, dans un environnement aimé et respecté.

Rendez-vous du lundi au samedi en juillet et août de 10h à 19h au seignanx.com, office de tourisme et tiers-lieu, à Ondres..

2023-06-26 à ; fin : 2023-09-02 19:00:00. EUR.

1819 avenue du 11 novembre 1918 Office de tourisme

Ondres 40440 Landes Nouvelle-Aquitaine



Small exhibitions of graphic creations.

Hermanas is a collection of illustrations created by Emma PEREZ TAFALL, illustrator and graphic designer from Tarnos.

Hermanas draws her inspiration from the nature that surrounds her: the ocean, the sand, the forest ? but also the women who are also very present.

The universe of the artist wants to be colored, feminine and refreshing.

Hermanas seeks to spread a state of mind, that of benevolence, of sharing, of joy, of living well together, in a loved and respected environment.

Rendez-vous from monday to saturday in july and august from 10am to 7pm at seignanx.com, tourist office and third place, in Ondres.

Pequeña exposición de creaciones gráficas.

Hermanas es una colección de ilustraciones creadas por Emma PEREZ TAFALL, ilustradora y diseñadora gráfica de Tarnos.

Hermanas se inspira en la naturaleza que la rodea: el océano, la arena, el bosque… pero también en las mujeres, que también están muy presentes.

El universo de la artista es colorista, femenino y refrescante.

Hermanas pretende difundir un estado de ánimo, el de la benevolencia, el compartir, la alegría, el de vivir bien juntos, en un entorno querido y respetado.

Le esperamos de lunes a sábado, en julio y agosto, de 10.00 a 19.00 h, en seignanx.com, la oficina de turismo y el tercer local, en Ondres.

Kleine Ausstellungen mit grafischen Kreationen.

Hermanas ist eine Sammlung von Illustrationen, die von Emma PEREZ TAFALL, einer Illustratorin und Grafikerin aus Tarnos, geschaffen wurden.

Hermanas schöpft ihre Inspiration aus der Natur, die sie umgibt: der Ozean, der Sand, der Wald? aber auch die Frauen, die ebenfalls sehr präsent sind.

Das Universum der Künstlerin ist farbenfroh, weiblich und erfrischend.

Hermanas versucht, eine Geisteshaltung zu verbreiten, nämlich die des Wohlwollens, des Teilens und der Freude, die des guten Zusammenlebens in einer geliebten und respektierten Umgebung.

Besuchen Sie uns im Juli und August montags bis samstags von 10 bis 19 Uhr unter seignanx.com, office de tourisme und tiers-lieu, in Ondres.

Mise à jour le 2023-05-22 par OT Seignanx