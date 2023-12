Visite guidée : A la découverte de la diversité des bétons du centre-ville 181 Rue de Paris Le Havre Catégories d’Évènement: Le Havre

Seine-Maritime Visite guidée : A la découverte de la diversité des bétons du centre-ville 181 Rue de Paris Le Havre, 23 mars 2024, Le Havre. Le Havre Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 14:30:00

fin : 2024-03-23 Regards sur les 150 ans d’Auguste Perret – Organisé par Pays d’art et d’histoire. Les îlots V40 et V41, face à l’hôtel de ville, sont les premiers édifiés par l’Atelier Perret. Ils illustrent les principes architecturaux de la reconstruction havraise. Leurs façades font actuellement l’objet d’une minutieuse restauration portée par les copropriétaires. Avant de découvrir ce projet exceptionnel, retour sur les caractéristiques du béton et sa mise en oeuvre au cours d’une déambulation de l’hôtel de ville à l’église Saint-Joseph en passant par l’avenue Foch. Durée : 2h

Réservation obligatoire.

Lieu de rendez-vous communiqué lors de l’inscription..

Regards sur les 150 ans d’Auguste Perret – Organisé par Pays d’art et d’histoire. Les îlots V40 et V41, face à l’hôtel de ville, sont les premiers édifiés par l’Atelier Perret. Ils illustrent les principes architecturaux de la reconstruction havraise. Leurs façades font actuellement l’objet d’une minutieuse restauration portée par les copropriétaires. Avant de découvrir ce projet exceptionnel, retour sur les caractéristiques du béton et sa mise en oeuvre au cours d’une déambulation de l’hôtel de ville à l’église Saint-Joseph en passant par l’avenue Foch. Durée : 2h

Réservation obligatoire.

Lieu de rendez-vous communiqué lors de l’inscription.

Regards sur les 150 ans d’Auguste Perret – Organisé par Pays d’art et d’histoire. Les îlots V40 et V41, face à l’hôtel de ville, sont les premiers édifiés par l’Atelier Perret. Ils illustrent les principes architecturaux de la reconstruction havraise. Leurs façades font actuellement l’objet d’une minutieuse restauration portée par les copropriétaires. Avant de découvrir ce projet exceptionnel, retour sur les caractéristiques du béton et sa mise en oeuvre au cours d’une déambulation de l’hôtel de ville à l’église Saint-Joseph en passant par l’avenue Foch. Durée : 2h

Réservation obligatoire.

Lieu de rendez-vous communiqué lors de l’inscription. .

181 Rue de Paris

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie

Mise à jour le 2023-12-22 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie Détails Catégories d’Évènement: Le Havre, Seine-Maritime Autres Code postal 76600 Lieu 181 Rue de Paris Adresse 181 Rue de Paris Ville Le Havre Departement Seine-Maritime Lieu Ville 181 Rue de Paris Le Havre Latitude 49.49181 Longitude 0.10763 latitude longitude 49.49181;0.10763

181 Rue de Paris Le Havre Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-havre/