Spectacle : Prodiges 181 Rue de Paris Le Havre, 16 mars 2024, Le Havre.

Le Havre Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 14:30:00

fin : 2024-03-16

Femmes d’hier et d’aujourd’hui – Par la compagnie « Les Nuits Vertes ».

« Prodiges » c’est un spectacle de poche, pensé pour être joué en appartement. Trois comédiennes interprètent des vendeuses à domicile d’une célèbre marque d’accessoires de cuisine.

La Débutante est là pour la première fois, les deux autres vont l’initier aux secrets de la vente tout en rivalisant de bagout pour être de véritables ambassadrices prodiges du commerce et de la convivialité. De la même façon qu’elles éprouvent la solidité des fameuses boîtes en plastique, les voilà qui mettent à l’épreuve le pouvoir de la fiction.

Reconstruction, émancipation, on se rend compte rapidement que leur numéro n’est pas tout à fait rodé. Les interruptions, les décrochages et les accidents sont de plus en plus nombreux. Ces trois femmes d’aujourd’hui font l’épreuve de la précarité et interrogent notre rapport à la réussite et à la convivialité à tout prix.

Autrice : Mariette Navarro

Mise en scène : Laëtitia Botella

Distribution : Jade Collinet, Victoire Jolivet et Clémence Weill

Durée : 1h15 – A partir de 14 ans – Spectacle suivie d’une présentation de l’Appartement témoin.

Réservation obligatoire..

181 Rue de Paris

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



